Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:46
Латвийское общественное СМИ выделит более 20 000 евро на обучение сотрудников английскому
LSM намерено вложить 21 500 евро в курсы английского языка для сотрудников, обучение пройдет в Латвийском радио и телевидении или онлайн с февраля по декабрь 2026 года.
Латвийское общественное СМИ (Latvijas Sabiedriskais medijs - LSM) планирует потратить 21 500 евро на обучение сотрудников английскому языку, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Победитель объявленного с этой целью конкурса должен будет обеспечить преподавание английского языка сотрудникам LSM в помещениях Латвийского радио и/или Латвийского телевидения либо дистанционно с 1 февраля по 31 декабря следующего года.
Обучение должно быть обеспечено для восьми групп численностью до 15 участников в каждой. Занятия будут проходить один-два раза в неделю продолжительностью 45 минут или один час. Претенденты могут подать заявку на участие в закупке до 18 декабря.