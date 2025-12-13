В воскресенье в Латвии может появиться снежный покров толщиной до 5 см
Ночью с запада в Латвию придет зона осадков: почти везде ожидается снег, местами до 5 см, дороги будут скользкими из-за гололедицы. К утру на западе снег перейдет в дождь. В Риге — 1–4 см снега, утром возможны дождь, мокрый снег и гололедица. Днем сохранится пасмурная погода: на востоке снег и мокрый снег, на западе дождь, на побережье усилится западный ветер. Температура в большинстве районов +2…+7°, на востоке до +1…-2°.
Ночью с запада Латвию пересечет обширная зона осадков, поэтому небо будет затянуто облаками, и почти по всей стране пойдет снег. В западных и центральных районах местами сформируется снежный покров толщиной до 5 см, однако ближе к утру на западе снег перейдет в дождь. Местами ожидается и небольшая гололедица. Дороги будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления. Минимальная температура воздуха составит 0…-4°, на крайнем западе +1…+5°.
В Риге ночью небо будет пасмурным, до утренних часов ожидается снег, который сформирует слой 1–4 см. Утром возможны небольшой дождь, мокрый снег и гололедица. Улицы и тротуары местами будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до -1…-2°.
Днем небо будет облачным, и во многих местах ожидаются небольшие осадки: на востоке это будет снег и мокрый снег, а на западе преимущественно дождь. Дороги будут скользкими. Ветер будет слабым, однако во второй половине дня на морском побережье он повернет на юго-западный и западный и усилится до умеренно сильного. На большей части территории температура воздуха повысится до +2…+7°, но в восточных районах будет не теплее +1…-2°.
В Риге день будет пасмурным, временами ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь, а в утренние часы возможна также гололедица. Улицы и тротуары местами будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +2…+3°.