В воскресенье в Латвии может появиться снежный покров толщиной до 5 см

Днем небо будет облачным, и во многих местах ожидаются небольшие осадки: на востоке это будет снег и мокрый снег, а на западе преимущественно дождь. Дороги будут скользкими. Ветер будет слабым, однако во второй половине дня на морском побережье он повернет на юго-западный и западный и усилится до умеренно сильного. На большей части территории температура воздуха повысится до +2…+7°, но в восточных районах будет не теплее +1…-2°.