Подростки‑пироманы разрушили туалет в центре Талси

Руководитель Талсинского городского управления Лаурис Тигерс призывает родителей обсудить с детьми и молодежью последствия таких действий, поскольку в результате вандализма дополнительно расходуются ресурсы самоуправления, которые в иных случаях могли бы быть направлены на благоустройство, а жители не могут пользоваться поврежденным оборудованием. «Если вы заметили, что кто-то сознательно пытается навредить нашему городу и его среде, зафиксируйте происходящее и свяжитесь с муниципальной полицией (дежурный телефон 26132701)».