Подростки‑пироманы разрушили туалет в центре Талси
Во вторник вечером в центре Талси двое подростков устроили акт вандализма, повредив общественный туалет, что вызвало возмущение жителей и вмешательство полиции.
В одном из самых живописных мест Талси — напротив площади Пилсетас и Талсинского озера — во вторник вечером, 9 декабря, около 18:00, бесчинствовали два юных пиромана. Самоуправление сообщает: «На записях камер видеонаблюдения видно, что в правонарушении участвовали два подростка. В полицию подано заявление о произошедшем, она устанавливает виновных лиц, а также проводится расчет причиненного ущерба».
Руководитель Талсинского городского управления Лаурис Тигерс призывает родителей обсудить с детьми и молодежью последствия таких действий, поскольку в результате вандализма дополнительно расходуются ресурсы самоуправления, которые в иных случаях могли бы быть направлены на благоустройство, а жители не могут пользоваться поврежденным оборудованием. «Если вы заметили, что кто-то сознательно пытается навредить нашему городу и его среде, зафиксируйте происходящее и свяжитесь с муниципальной полицией (дежурный телефон 26132701)».
Также призываем обсуждать с детьми и молодежью негативные последствия вандализма и напоминать, что важны не только взаимное уважение, но и бережное отношение к своему городу, волости, краю, где мы живем.
Жители Талси в комментариях на Facebook рассказывают, что молодежь, скорее всего, бросила в туалет воспламеняющееся взрывное устройство, то есть петарду, и что подобным образом они ведут себя и в подъездах многоквартирных домов города. Такое поведение хулиганов, страдающих пироманией, вызвало десятки откликов горожан. Вот некоторые из них:
- «Есть очень хорошие лекарства в таких случаях. Первое: серьезный физический труд, и особенно уборка туалетов, укладка брусчатки, прополка, обустройство клумб, посадка растений и так далее. Второе: восстановить существующий WC и построить еще один WC в Талси».
- «Пусть платят родители, а молодежь нужно привлечь к реставрационным работам, чтобы научились что-то создавать, а не разрушать».
- «Я был молодым и тоже делал много глупостей, но это уже слишком».
- «Это те дегенераты, которые каждый вечер шатаются по городу и повсюду что-то взрывают».
- «Это был очень ухоженный туалет. Пусть эти молодые люди получат заслуженное наказание».