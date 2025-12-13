ЕЦБ готовит проверку для банков еврозоны: что должны выдержать 110 крупнейших игроков

ЕЦБ просит 110 банков, находящихся под его непосредственным надзором, определить наиболее существенные геополитические риски, которые могут привести к снижению их основного капитала. Кроме того, банки должны показать, как они будут управлять такими рисками и обеспечат себе возможность пережить потенциальный кризис, отмечает ЕЦБ.