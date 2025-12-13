Власти ЕС запретили переводить в Россию ее замороженные активы

ЕС также решил бессрочно заблокировать замороженные активы России

Ранее Германия и другие государства Евросоюза большинством голосов решили ввести бессрочный запрет на возврат России ее средств, замороженных в ЕС. Этот шаг позволит странам ЕС не голосовать по вопросу о заморозке активов каждые полгода, как это происходило до сих пор. Разрешить возврат денег России планируют лишь в том случае, если она после прекращения войны выплатит Украине репарации.