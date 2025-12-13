Власти ЕС запретили переводить в Россию ее замороженные активы
Совет Европейского Союза временно запретил переводить средства из замороженных активов Центрального банка России (ЦБ) обратно в РФ. Это решение, принятое "в экстренном порядке", обосновали стремлением "ограничить ущерб экономике" ЕС.
Как сообщает DW, запрет касается любых прямых или косвенных переводов активов или резервов ЦБ, а также переводов любыми юридическими лицами, организациями или органами, действующими от имени или по указанию регулятора. В числе последних значится Фонд национального благосостояния России (ФНБ).
В сообщении указано, что в отсутствии такого запрета "любые дополнительные ресурсы будут напрямую использованы Россией для финансирования агрессивной войны против Украины". Это в свою очередь "повлечет за собой серьезные последствия для экономики" и "усугубит риск эскалации гибридной агрессивной деятельности" на территории ЕС. Принятое Советом решение будет действовать до тех пор, пока из-за действий России в контексте войны "сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации" в ЕС.
ЕС также решил бессрочно заблокировать замороженные активы России
Ранее Германия и другие государства Евросоюза большинством голосов решили ввести бессрочный запрет на возврат России ее средств, замороженных в ЕС. Этот шаг позволит странам ЕС не голосовать по вопросу о заморозке активов каждые полгода, как это происходило до сих пор. Разрешить возврат денег России планируют лишь в том случае, если она после прекращения войны выплатит Украине репарации.
За несколько часов до решения стран Евросоюза Центробанк РФ сообщил что подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится бо́льшая часть замороженных в ЕС российских активов, в Арбитражный суд Москвы. Регулятор среди прочего заявил об убытках из-за невозможности распоряжаться "принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами", а также о необходимости их взыскания.