Лондон заберет у РФ и передаст Киеву миллиарды фунтов стерлингов

После нападения России на Украину в западных странах были заморожены активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств — порядка 193 миллиардов евро — хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Европейские страны обсуждают возможность использования этих средств для помощи Украине уже почти четыре года.