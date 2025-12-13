Настоящее письмо счастья: жительница Латвии только спустя три недели узнала, что выиграла более 10 тысяч евро

В Vikinglotto женщина участвует уже много лет и говорит, что именно эта игра вызывает у нее наибольшее доверие. Своей радостью она поделилась только с сыном, а другим рассказывать не планирует. Что касается планов на выигрыш, она рассуждает легко и с улыбкой: часть потратит на себя, часть — на детей, ведь впереди праздничный сезон, а значит, приятные расходы только начинаются.