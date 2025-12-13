Настоящее письмо счастья: жительница Латвии только спустя три недели узнала, что выиграла более 10 тысяч евро
Жительница Пририжья спустя три недели узнала о выигрыше более 10 тысяч евро в Vikinglotto — письмо от Latvijas Loto стало для неё сюрпризом и подарком к праздникам.
Почти 50-летней жительнице Пририжья, занятой в сфере торговли, октябрь принес неожиданное и очень приятное событие: ее постоянное участие в Vikinglotto обернулось выигрышем в размере 10 009,37 евро. Однако сама победительница узнала о выигрыше лишь спустя три недели после розыгрыша — компанию Latvijas Loto насторожило, что обладательница счастливого билета не выходит на связь, и сотрудники начали ее искать.
Как рассказала женщина, Vikinglotto — единственная лотерея, в которой она участвует. У нее есть несколько постоянных комбинаций чисел, основанных на личных датах или сгенерированных с помощью быстрых комбинаций. Обычно она покупает билеты на несколько тиражей вперед, оплачивает онлайн и спокойно забывает до следующей проверки: «Будет — будет, не будет — не будет».
Так произошло и на этот раз. О выигрыше она узнала случайно — просто проверяя рабочую электронную почту. Среди обычных сообщений оказалось письмо от Latvijas Loto. Зайдя в профиль игрока, она увидела подтверждение крупного выигрыша и призналась, что это стало для нее настоящим сюрпризом.
В Vikinglotto женщина участвует уже много лет и говорит, что именно эта игра вызывает у нее наибольшее доверие. Своей радостью она поделилась только с сыном, а другим рассказывать не планирует. Что касается планов на выигрыш, она рассуждает легко и с улыбкой: часть потратит на себя, часть — на детей, ведь впереди праздничный сезон, а значит, приятные расходы только начинаются.