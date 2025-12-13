"Запах мочи был ужасным!" Женщина на Саркандаугаве держала в однокомнатной квартире 23 кота
В прошлом месяце правоохранители отправились в одну из квартир на Саркандаугаве, где соседи жаловались на ужасный запах, который исходил из квартиры. Там жила женщина, которая в своей однокомнатной квартире в антисанитарных условиях держала 23 кота, сообщает "Degpunktā".
По решению суда полицейские, пожарные и представители Продовольственно-ветеринарной службы конфисковали котов, а владелица квартиры была задержана, так как пыталась напасть на представителей оперативных служб. Ей в рамках нарушения был назначен штраф в размере 400 евро. Животных доставили в приют, где им оказали медицинскую помощь.
Одна из соседок по дому отмечает, что «женщина не плохой человек», но признает, что она может быть агрессивной. «Кто же не станет бороться за своих кошек?!» — риторически спрашивает соседка. Она также указала, что женщина не могла ухаживать за животными и жила в антисанитарных условиях.
Сейчас, спустя месяц после конфискации животных, соседи отмечают, что запах в доме уменьшился и выражают уверенность, что теперь все в порядке. Автор жалобы тоже подтверждает, что животных больше в здании не видели. Надо добавить, что максимальный штраф, который могли назначить женщине, составлял 1750 евро, но в данном случае учитывались и ее доходы.