Прокуратура Латвии передала в суд дело экс-руководителя Дома Москвы о нарушении санкций ЕС

Прокуратура считает, что обвиняемый, являясь представителем представительства "Московского центра международного сотрудничества", осознавал связь центра с лицами, подпадающими под санкции, а значит, на него распространялись ограничения ЕС, в результате чего в одном из латвийских финансовых учреждений был заморожен счет организации, а в апреле 2022 года был введен запрет на отчуждение недвижимого имущества на улице Марияс или обременение его другими правами. Обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, игнорировал ограничительные меры ЕС против России и, осознавая запрет на использование экономических ресурсов, сдавал в аренду "замороженное" недвижимое имущество, принимая юридические обязательства для получения наличных средств и обеспечения функционирования недвижимости и представительства.