Прокуратура Латвии передала в суд дело экс-руководителя Дома Москвы о нарушении санкций ЕС
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего руководителя Дома Москвы Эдуарда Цеховала по обвинениям в нарушении санкций Европейского союза (ЕС), а другая бывшая руководительница этой организации — Светлана Зайцева — объявлена в розыск.
Прокуратура разъясняет, что в Доме Москвы с 2016 по 2024 год хозяйствовал "Московский центр международного сотрудничества", который находился в собственности города Москвы и под управлением и фактическим контролем мэра Москвы и президента России, включенных в санкционные списки.
Прокуратура считает, что обвиняемый, являясь представителем представительства "Московского центра международного сотрудничества", осознавал связь центра с лицами, подпадающими под санкции, а значит, на него распространялись ограничения ЕС, в результате чего в одном из латвийских финансовых учреждений был заморожен счет организации, а в апреле 2022 года был введен запрет на отчуждение недвижимого имущества на улице Марияс или обременение его другими правами. Обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, игнорировал ограничительные меры ЕС против России и, осознавая запрет на использование экономических ресурсов, сдавал в аренду "замороженное" недвижимое имущество, принимая юридические обязательства для получения наличных средств и обеспечения функционирования недвижимости и представительства.
Таким образом, он умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженных экономических ресурсов, находящихся под контролем подсанкционных лиц, получая средства и обеспечивая получение услуг, подчеркивается в обвинении. Указано, что такими действиями обвиняемый нарушил санкции ЕС против России, введенные в связи с вторжением в Украину.
Ранее прокуратура предъявила обвинения и Зайцевой, однако в отношении нее выделено отдельное производство, которое пока приостановлено, так как она находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.