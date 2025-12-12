Возгорание автомобиля в Кенгарагсе: бдительность прохожей предотвратила трагедию

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали искать владельца горящей машины и владельцев соседних автомобилей. Затем приехала скорая помощь. Пожарные прибыли через 15 минут после вызова, когда пламя уже достигло значительных размеров. Им удалось быстро локализовать возгорание. От автомобиля мало что осталось — полностью выгорела передняя часть, а салон был залит пеной и водой. Машина подлежит только списанию. С момента обнаружения дыма до полной ликвидации пожара прошел час. К счастью, никто из людей не пострадал, повреждена была только одна машина, для владельца которой утро выдалось не самым добрым.