Возгорание автомобиля в Кенгарагсе: бдительность прохожей предотвратила трагедию
Утро 11 декабря в Кенгарагсе едва не обернулось серьезным происшествием. Около 8 часов утра, когда жители района спешили на работу и отводили детей в школу, у одной из пятиэтажек начался пожар в припаркованном автомобиле.
Женщина, находившаяся возле дома по работе, первой заметила неладное. Проходя мимо припаркованных в ряд машин, она почувствовала странный запах, который сначала приняла за сигарный дым. Подойдя ближе, она обнаружила, что из-под капота одного из автомобилей идет дым, а с правой стороны уже виднеется открытое пламя.
Очевидица немедленно позвонила в службу 112 и взяла ситуацию под контроль, не подпуская прохожих к опасной зоне. Огонь быстро усиливался, и вскоре начало гореть масло, которое тонкой струйкой вытекало из-под капота на асфальт. Жильцы дома стали выглядывать в окна, но хозяина горящего автомобиля найти так и не удалось. Несколько мужчин попытались потушить пламя огнетушителем, однако их усилия не увенчались успехом — огонь вспыхивал снова буквально через несколько секунд.
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали искать владельца горящей машины и владельцев соседних автомобилей. Затем приехала скорая помощь. Пожарные прибыли через 15 минут после вызова, когда пламя уже достигло значительных размеров. Им удалось быстро локализовать возгорание. От автомобиля мало что осталось — полностью выгорела передняя часть, а салон был залит пеной и водой. Машина подлежит только списанию. С момента обнаружения дыма до полной ликвидации пожара прошел час. К счастью, никто из людей не пострадал, повреждена была только одна машина, для владельца которой утро выдалось не самым добрым.