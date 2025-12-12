Неврологические болезни становятся новой "эпидемией": системы здравоохранения не успевают

В то же время центрам длительного социального ухода и социальной реабилитации не хватает ресурсов: ожидание получения услуги нередко достигает одного года, а число пациентов с деменцией в таких учреждениях увеличилось примерно на 10%. Об этом на презентации Министерства здравоохранения рассказала директор департамента здравоохранения Санита Янка, отметив, что эффективная патогенетическая терапия деменции в настоящее время доступна только с применением ингибиторов ацетилхолинэстеразы.