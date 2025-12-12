Одна из аптек Латвии первой ввела глобальное изменение в своей сети: что это значит для клиентов?
Уже в пяти Mēness aptieka, обслуживающих большое количество жителей в Риге и Елгаве, введено современное и удобное решение — электронные ценники. Это значительно разгружает работу специалистов фармацевтики, создавая возможность больше времени уделять фармацевтическому уходу и разговору с пациентом, а также оптимизирует расходование ресурсов в направлении устойчивого развития.
Непрерывно модернизируя услуги и развивая различные инновации для удобства клиентов и работников, Mēness aptieka первой в Латвии начала введение электронных ценников в аптеках Латвии.
«Главная и всегда актуальная задача аптек — обеспечить клиентов необходимыми лекарствами и предоставить качественную фармацевтическую консультацию. В динамичном процессе работы аптек электронные ценники станут значительным облегчением в рабочих буднях фармацевтов и организации труда. Ручная замена ценников требует рабочих часов, поэтому мы удовлетворены тем, что в ряде аптек мы нашли возможность ввести электронные ценники, тем самым предоставив нашим фармацевтам возможность больше времени уделять разговору и заботе о здоровье населения. Также это технологическое решение существенно оптимизирует использование ресурсов и уменьшает объем отходов. Поэтому мы удовлетворены еще одним шагом навстречу более современной, устойчивой, более удобной для клиентов и фармацевтических специалистов аптечной среде», — рассказывает фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.
В отличие от бумажных ценников, преимущество электронных — возможность обновлять цены в цифровом виде, обеспечивая точное, быстрое и эффективное управление ценами. В то же время это решение является важным шагом в политике устойчивого развития предприятия — чтобы сократить потребление бумаги и печатных ресурсов, а также уменьшить объем связанных с этим отходов.
Потребность в регулярной смене ценников в аптеке определяется несколькими факторами — как потребностями и спросом клиентов в соответствии с сезонностью, так и поступлением новых продуктов на полки аптеки и особыми ежемесячными предложениями. Например, в зимний период для удобства клиентов на переднем плане в аптеке находятся продукты для укрепления иммунитета, лечения симптомов простуды, а летом выше спрос на различные средства защиты от солнечных ожогов. Электронные ценники значительно облегчают работу, обеспечивая непрерывную, быструю и точную настройку цен в соответствии с актуальными потребностями клиентов.
Одной из первых аптек, где сейчас уже доступны новые ценники, стала круглосуточная Mēness aptieka «Kamēlija», которая в начале года пережила значительную реконструкцию, пробудившую ее исторический концепт в новом, современном облике. Электронные ценники введены также в Mēness aptieka в торговых центрах Origo и Akropole Alfa, в аптеках на ул. Кр. Валдемара, 112 в Риге и на ул. Католю, 18 в Елгаве. Продолжая целенаправленные улучшения для эффективности процессов, в следующем году решение электронных ценников планируется ввести и в других Mēness aptieka.