Одна из аптек Латвии первой ввела глобальное изменение в своей сети: что это значит для клиентов?

Одной из первых аптек, где сейчас уже доступны новые ценники, стала круглосуточная Mēness aptieka «Kamēlija», которая в начале года пережила значительную реконструкцию, пробудившую ее исторический концепт в новом, современном облике. Электронные ценники введены также в Mēness aptieka в торговых центрах Origo и Akropole Alfa, в аптеках на ул. Кр. Валдемара, 112 в Риге и на ул. Католю, 18 в Елгаве. Продолжая целенаправленные улучшения для эффективности процессов, в следующем году решение электронных ценников планируется ввести и в других Mēness aptieka.