Новым мэром Сигулды стал заместитель предыдущего, уволенного месяц назад

Он также обозначил несколько приоритетов. По его мнению, необходимо сохранить и развивать существующие инициативы и учреждения самоуправления, уделяя особое внимание гражданской обороне. Следует развивать объекты муниципальной инфраструктуры, включая перестройку Сигулдской средней школы и реконструкцию стадиона. Третьим приоритетом Кумскис назвал развитие рабочей силы края - инвестиции в рост и обучение специалистов. Кроме того, необходимо упростить управленческие процессы, по возможности переведя их в цифровой формат.