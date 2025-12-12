Сеть заправок Circle K объявила о ликвидации популярной у жителей Латвии услуги

Эстонские СМИ сообщают, что Circle K завершает предоставление услуги оплаты по номеру автомобиля не только в Эстонии и Латвии, но и во всех остальных странах, где представлен. Всего Circle K работает в 24 странах и управляет более чем 14 000 автозаправочных станций.