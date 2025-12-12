Сеть заправок Circle K объявила о ликвидации популярной у жителей Латвии услуги
Как сообщила компания своим клиентам, с 13 января 2026 года прекращает работу услуга оплаты топлива по номерным знакам автомобиля. Circle K назвала этот шаг "оптимизацией цифровых решений".
В сообщении, разосланном клиентам, Circle K сообщает, что услуга оплаты по номерному знаку будет прекращена с 13 января 2026 года. "Эти изменения позволят нам сосредоточиться на улучшении приложения Circle K и других популярных функций", - заверяет компания.
Пользователям системы советуют пользоваться мобильным приложением Circle K, где есть возможность быстрой оплаты.
Можно также использовать бесконтактные платежи — используя банковскую карту, мобильный телефон или умные часы прямо у колонки.
Эстонские СМИ сообщают, что Circle K завершает предоставление услуги оплаты по номеру автомобиля не только в Эстонии и Латвии, но и во всех остальных странах, где представлен. Всего Circle K работает в 24 странах и управляет более чем 14 000 автозаправочных станций.