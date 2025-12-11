Так вот ты какое, глобальное потепление: в Латвии в 2025 году побито 395 рекордов тепла

В четверг к 5:00 в Даугавпилсе была зафиксирована самая высокая температура воздуха в стране, составившая +9,4 градуса. Предыдущий национальный рекорд для 11 декабря составлял +8,6 градуса и был зафиксирован в 1944 году в Елгаве. Локальный температурный рекорд этой даты был побит на всех метеостанциях, кроме Скулте.