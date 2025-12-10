В больнице "Гайльэзерс" начнут чтить память умерших пациентов

Во время первого памятного момента, который состоялся на этой неделе, были названы имена всех пациентов, умерших в стационарах больницы начиная с ноября этого года. Вдохновившись подобными традициями в других странах, "Гайльэзерс" стал первым стационаром в Латвии, где реализована такая инициатива.