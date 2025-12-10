В больнице "Гайльэзерс" начнут чтить память умерших пациентов
В стационаре больницы "Гайльэзерс" начата новая традиция — раз в месяц в капелле будут чтить память умерших пациентов минутой молчания, создавая атмосферу сочувствия для персонала и близких.
В стационаре "Гайльэзерc" Рижской Восточной клинической университетской больницы начата новая традиция — почтение умерших пациентов минутой молчания. Такие памятные мероприятия будут проходить раз в месяц в капелле стационара, чтобы создать более сочувствующую атмосферу для персонала и близких пациентов, сообщает "360TV Ziņas".
Во время первого памятного момента, который состоялся на этой неделе, были названы имена всех пациентов, умерших в стационарах больницы начиная с ноября этого года. Вдохновившись подобными традициями в других странах, "Гайльэзерс" стал первым стационаром в Латвии, где реализована такая инициатива.
Статистика показывает, что с ноября этого года в стационаре "Гайльэзерс" умерли 103 человека, в Бикерниекском стационаре — 68, в Онкологическом центре — 18, в Центре туберкулеза и легочных заболеваний — 13, а в Инфектологическом центре — 21 человек. Эти цифры отражают ежедневную реальность больниц, где медикам нередко приходится присутствовать в последние минуты жизни пациентов.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 47 процентов из примерно 26 тысяч людей, умерших в Латвии в прошлом году, скончались в государственных или муниципальных больницах. Это подчеркивает важную роль больниц не только в медицинской помощи, но и в обеспечении достойного завершения жизни.
Памятные мероприятия в капелле "Гайльэзерса" будут проходить каждый второй понедельник месяца в 14:00. Восточная больница — крупнейшая в Латвии, и служба капелланов, обеспечивающая духовную и эмоциональную поддержку пациентам, их близким и персоналу, там тоже самая большая.