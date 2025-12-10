Латвия усилит ПВО и вложит 50 млн евро в дроны

В следующем году на укрепление противовоздушной обороны планируется направить 200,54 млн евро, а 50 млн евро - на развитие системы беспилотных летательных аппаратов, что существенно превышает финансирование текущего года, когда на развитие этого потенциала было выделено 20 млн евро, сообщили в Министерстве обороны.