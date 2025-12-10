Латвия усилит ПВО и вложит 50 млн евро в дроны
В 2026 году Латвия значительно увеличит инвестиции в воздушную безопасность: более 200 млн евро направят на противовоздушную оборону и 50 млн — на развитие беспилотных систем.
В следующем году на укрепление противовоздушной обороны планируется направить 200,54 млн евро, а 50 млн евро - на развитие системы беспилотных летательных аппаратов, что существенно превышает финансирование текущего года, когда на развитие этого потенциала было выделено 20 млн евро, сообщили в Министерстве обороны.
Во вторник в закрытой части заседания правительство заслушало доклад о проекте по производству ударных дронов BETA, однако министерство не предоставило никакой информации об этом проекте.
Как сообщалось, Латвия стала первой страной НАТО, внедрившей детекцию акустических дронов на всей восточной границе, что значительно повысило способность своевременно обнаруживать низколетящие объекты. Параллельно интегрируются новые системы наблюдения, включая недавно полученные радары Giraffe 1X. "Эти решения - важный шаг в создании "стены дронов", которая объединяет детекцию и меры противодействия и укрепляет способность Латвии защищать свое воздушное пространство", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.