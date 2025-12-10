Иллюстративное фото.
Сегодня 09:08
Латвию накроет зона дождей с запада
В среду утром местами в Латвии будут идти дожди, а днем обширная зона осадков с запада распространится по всей стране, прогнозируют синоптики.
Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +5...+10 градусов. Самая теплая погода будет днем в Курземе и вечером в центральной части страны. До сих пор самая высокая температура воздуха, которая наблюдалась в Латвии 10 декабря, составила +8,9 градуса в 1964 году на Колке.
В Риге тоже ожидаются осадки, наиболее обильные - во второй половине дня. Будет дуть слабый южный ветер, во второй половине дня - умеренный, который сменится юго-западным ветром. Температура воздуха вечером поднимется до +9 градусов.