Латвию накроет зона дождей с запада

Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +5...+10 градусов. Самая теплая погода будет днем в Курземе и вечером в центральной части страны. До сих пор самая высокая температура воздуха, которая наблюдалась в Латвии 10 декабря, составила +8,9 градуса в 1964 году на Колке.