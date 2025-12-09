На ловца и зверь бежит: лиепайским полицейским по дороге из Риги встретился пьяный водитель грузовика
По дороге из Риги в Лиепаю муниципальная полиция заметила на трассе A9 грузовик с подозрительным маневрированием. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Лиепайская муниципальная полиция 4 декабря отправилась в Ригу для проверки приборов контроля скорости на служебных автомобилях, однако по дороге обратно в Лиепаю сотрудники зарегистрировали управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Лиепайская муниципальная полиция на своей странице в Facebook.
Представители лиепайской муниципальной полиции в Тукумском крае, на автодороге A9, заметили грузовик, которым управляли неуверенно — прицеп транспортного средства явно качался вправо и влево, что вызвало подозрение на возможное нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения. О подозрении была проинформирована Государственная полиция, которая попросила муниципалов сопровождать грузовик.
Грузовик остановился у автобусной остановки в Аннениеки. Когда муниципальные полицейские подошли ближе и открыли дверь кабины, сомнений не осталось — водитель был явно нетрезв. Чтобы он не смог снова сесть за руль, сотрудники ограничили его действия и дождались приезда Государственной полиции, которая взяла дело в свои руки.
Позже выяснилось, что мужчина 1984 года рождения управлял грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz, находясь в алкогольном опьянении — 3,18 промилле. По факту начат уголовный процесс.