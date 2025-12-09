На ловца и зверь бежит: лиепайским полицейским по дороге из Риги встретился пьяный водитель грузовика

Грузовик остановился у автобусной остановки в Аннениеки. Когда муниципальные полицейские подошли ближе и открыли дверь кабины, сомнений не осталось — водитель был явно нетрезв. Чтобы он не смог снова сесть за руль, сотрудники ограничили его действия и дождались приезда Государственной полиции, которая взяла дело в свои руки.