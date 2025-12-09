Обладательница золотой медали чемпионата мира по паралегкой атлетике в метании копья и диска Диана Круминя.
В Латвии
Сегодня 19:43
Спортсменам - сотни тысяч евро: Латвия готовится щедро наградить своих лучших атлетов
Уже 10 декабря на заседании Латвийского Национального спортивного совета (Latvijas Nacionālā sporta padome - LNSP) решится судьба сотен тысяч евро — именно столько планируется направить на поощрение самых успешных спортсменов страны, их тренеров и специалистов, работающих за кулисами побед.
В списке претендентов — громкие имена, которые в 2024–2025 годах прославили Латвию на мировом уровне. Среди них:
- Анете Сиетиня (легкая атлетика, метание копья) — 17 075 евро
- Диана Круминя (паралегая атлетика, метание копья и диска) — 28 458 евро
- Роберт Крузбергс (шорт-трек, 1000 м) — 10 245 евро
- Мартиньш Ботс и Роберт Плуме (санный спорт, мужские двойки) — по 12 806 евро каждому
- Байба Бендика (биатлон, 10 км гонка преследования) — 14 229 евро
Всего награды предложено выдать 78 спортсменам и 41 тренеру, а также ряду специалистов, которые помогают атлетам добиваться результатов.
Общая сумма, которую планируется распределить, впечатляет — 813 089 евро. Из них 770 403 евро — средства из государственной программы «Средства на непредвиденные случаи».
Бонусы полагаются за успехи на чемпионатах мира и Европы, международных турнирах и Универсиадах.