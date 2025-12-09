Рига обновляет остановки: появятся еще 38 новых павильонов

Осенью поступило еще 60 павильонов для автобусных остановок, а до конца текущего года и середины января следующего года планируется установить 38 павильонов на 32 остановках. В первую очередь их ставят там, где старые были демонтированы, так как у прежнего подрядчика завершился контракт и истек срок эксплуатации конструкций. Новые навесы оснащены встроенными элементами освещения с равномерным уровнем света. Электропроводка скрыта внутри конструкции. Крыша обеспечивает защиту от осадков и солнца, а тонированные стеклянные панели задерживают более 99% ультрафиолетового излучения.