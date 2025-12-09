В среду в Латвии ожидаются дождь и рекорды тепла

Самая теплая погода будет днем в Курземе и вечером в центральной части страны. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, которая до сих пор наблюдалась в стране 10 декабря, составила +8,9 градуса в 1964 году на мысе Колка. Небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих местах образуется дымка.