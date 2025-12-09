В России вернувшиеся домой участники войны убили и покалечили более 1000 человек
Российские военнослужащие после возвращения с войны в Украине убили и покалечили минимум 1016 человек. Об этом говорится в исследовании "Вёрстки".
По данным издания, всего в результате «смертельных» преступлений вернувшихся участников войны погиб 551 человек. Военные совершили 240 убийств, в результате которых скончались 274 человека. Кроме этого, 163 человека погибли после получения тяжких телесных повреждений, еще 78 — в результате аварий, совершенных ветеранами «СВО».
Среди других преступлений военных, в результате которых скончались люди — причинение смерти по неосторожности, склонение к употреблению наркотиков, убийства с превышением пределов необходимой самообороны.
Как отмечает «Вёрстка», более половины убийств совершили бывшие заключенные. Из 281 обвиняемого в убийстве участников войны минимум 142 ранее сидели в колониях за аналогичные преступления.
Кроме этого, в результате действий вернувшихся с фронта военнослужащих различные травмы получили минимум 465 человек. Более половины жертв — 252 человека — также пострадали из-за бывших заключенных.
По данным «Вёрстки», участники войны совершили 318 случаев причинения опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, из-за чего пострадали 323 человека. Также было совершено 41 покушение на убийство, жертвами которых стали 48 человек. В результате 56 ДТП пострадали 80 человек. Также фронтовиков судили за превышение пределов необходимой обороны и причинение тяжкого вреда по неосторожности.
Как отмечает «Вёрстка», большинство из перечисленных дел — бытовые конфликты, в 50% случаев которых фигурируют алкоголь и наркотики. Кроме этого, в 90% уголовных дел судьи учитывали в качестве смягчающего обстоятельства участие подсудимых в войне против Украины.