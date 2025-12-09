В России вернувшиеся домой участники войны убили и покалечили более 1000 человек

По данным «Вёрстки», участники войны совершили 318 случаев причинения опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, из-за чего пострадали 323 человека. Также было совершено 41 покушение на убийство, жертвами которых стали 48 человек. В результате 56 ДТП пострадали 80 человек. Также фронтовиков судили за превышение пределов необходимой обороны и причинение тяжкого вреда по неосторожности.