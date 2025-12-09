На трассе Паланга-Лиепая произошло серьезное ДТП из-за диких кабанов
В понедельник утром на трассе A13 Паланга-Лиепая из-за выбежавших на дорогу диких кабанов произошла серьезная дорожная авария с участием нескольких автомобилей.
По данным литовских СМИ, около 08:30 вблизи деревни Нормантай легковой автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1998 года рождения, столкнулся с машиной дорожной службы. Водителя из автомобиля вытащили пожарные-спасатели.
Согласно информации службы дорог, их экипаж находился на месте происшествия по вызову полиции — сотрудникам нужно было убрать останки двух сбитых кабанов.
«Мы остановились, чтобы убрать кабанов, включили указатель поворота и мигающую сигнализацию. Были включены проблесковые маячки, и вдруг человек, ехавший сзади, нас не заметил и врезался в зад нашей машины. Последствия вы видите сами», — рассказал сотрудник дорожной службы.
Медицинская помощь потребовалась четырем людям. Один из них — водитель Mercedes. Его пришлось спасать пожарным из разбитого автомобиля. Пострадавший пассажир смог выйти самостоятельно. Спустя некоторое время после аварии также стало плохо двоим сотрудникам дорожной службы.
Ситуация могла быть еще более серьезной — спасатели достали из Mercedes детское автокресло. К счастью, в тот момент в нем никого не было.