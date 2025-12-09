Стартапы в Латвии - уже не игрушка! Оборот - 590 млн евро и средняя зарплата 2500 евро
В прошлом году объём налогов, уплаченных латвийскими стартапами, увеличился на 22%, превысив 86 миллионов евро, что подтверждает растущую значимость этой отрасли в экономике страны. Десять крупнейших налогоплательщиков стартап-сектора в прошлом году выплатили 48,2 миллиона евро налогов, что составляет более половины налогов, уплаченных всем сектором. Уверенным лидером с более чем 12 миллионами евро является Printful – единственный в Латвии единорог (компания, стоимость которой превысила миллиард). На втором месте с восемью миллионами евро налоговых выплат находится Printify, объединившаяся с Printful в прошлом году. Почетное третье место занимает производитель беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, который в прошлом году смог увеличить объем уплачиваемых налогов на 86%, внеся в государственный бюджет шесть миллионов евро. 2025 год стал для компании полон позитивных перемен. В начале года американская компания Redwire, занимающаяся космической инфраструктурой, объявила о приобретении глобальной компании Edge Autonomy, в группу которой входит и латвийская компания. Хотя штаб-квартира компании в настоящее время находится в США, этим летом она открыла новое производство площадью 10 тысяч квадратных метров в Риге, значительно расширив свою деятельность в Латвии.
Далее в списке крупнейших налогоплательщиков – ряд стартапов в сфере финансовых технологий. На 4-м месте – GoCardless с выплаченными 3,8 миллиона евро (+39%), на 5-м – SunFinance с 3,7 миллиона евро (+21%). На 6-м месте – Mintos с 3,2 миллиона евро, а на 7-м – Giraffe 360, предлагающий специально разработанные камеры и программное обеспечение для рынка недвижимости по всему миру. Этот стартап в прошлом году внес в бюджет Латвии около трёх миллионов евро. На 8-м месте рейтинга находится компания Mapon, входящая в группу Draugiem, с 2,9 млн евро, а на 9-м – компания морской логистики и портовых услуг Ideaport Riga, которая в прошлом году внесла в государственный бюджет 2,4 млн евро. Это единственная компания, объём уплаченных налогов которой снизился по сравнению с 2023 годом, пусть и незначительно – всего на 1%. Замыкает десятку лидеров латвийский лидер по привлечению инвестиций – производитель роботизированного оборудования для обслуживания ветряных турбин Aerones, который в прошлом году заплатил 2,4 млн евро налогов (+49%).
Общий оборот латвийской стартап-индустрии в 2024 году составил не менее 590 млн евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что несколько крупных компаний ещё не представили годовые отчёты, поэтому истинный объём деятельности отрасли, вероятно, ещё больше. Средняя зарплата в стартапах выросла на 4% и достигла 2500 евро. «Тот факт, что латвийские стартапы заплатили 86 миллионов евро налогов в 2024 году, – это больше, чем просто финансовый показатель. Это сигнал о том, что латвийская инновационная экосистема вышла на новый уровень зрелости и глобальной конкурентоспособности», – говорит Анния Межгайле, руководитель TechChill – мероприятия, посвященного стартапам и технологиям.