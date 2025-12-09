Стартапы в Латвии - уже не игрушка! Оборот - 590 млн евро и средняя зарплата 2500 евро

В прошлом году объём налогов, уплаченных латвийскими стартапами, увеличился на 22%, превысив 86 миллионов евро, что подтверждает растущую значимость этой отрасли в экономике страны. Десять крупнейших налогоплательщиков стартап-сектора в прошлом году выплатили 48,2 миллиона евро налогов, что составляет более половины налогов, уплаченных всем сектором. Уверенным лидером с более чем 12 миллионами евро является Printful – единственный в Латвии единорог (компания, стоимость которой превысила миллиард). На втором месте с восемью миллионами евро налоговых выплат находится Printify, объединившаяся с Printful в прошлом году. Почетное третье место занимает производитель беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, который в прошлом году смог увеличить объем уплачиваемых налогов на 86%, внеся в государственный бюджет шесть миллионов евро. 2025 год стал для компании полон позитивных перемен. В начале года американская компания Redwire, занимающаяся космической инфраструктурой, объявила о приобретении глобальной компании Edge Autonomy, в группу которой входит и латвийская компания. Хотя штаб-квартира компании в настоящее время находится в США, этим летом она открыла новое производство площадью 10 тысяч квадратных метров в Риге, значительно расширив свою деятельность в Латвии.