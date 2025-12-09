С сыном не здоровались по-русски: семья, переехавшая из ЛР в РФ, высказывает свои претензии к Латвии
Бывший латвийский журналист Алексей Стефанов, а ныне сотрудник российского пропагандистского телеканала Sputnik, подготовил сюжет о латвийской семье, которая из Латвии переселилась жить в российский город Псков.
В репортаже женщина по имени Татьяна утверждает, что латыши плохо знают английский язык. К такому выводу она пришла после разговора с сыном. Он, по её словам, подсчитал, что латыши будто бы владеют английским языком на 30 процентов.
Татьяна также рассказала, что в Латвии её младший сын не хотел ходить в школу, у него начался нервный срыв из-за латышского языка. Его не приветствовали по-русски, однако в России он идёт в школу с радостным настроением.
Татьяна также утверждает, что в Латвии занималась бизнесом и планирует возобновить подобную деятельность в России. По её словам, в Латвии, чтобы не было проблем со Службой госдоходов, обязательно нужно вступить в одну из коалиционных партий, потому что тогда тебя не тронут. По словам женщины, так делали её знакомые, и все люди в Латвии знают, что так принято.
В конце репортажа Татьяна рассказала, что ее старший сын Имантс призван в российскую армию, и теперь им придётся жить без мужской помощи. Женщине это показалось немного смешным.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что другой бывший латвийский журналист, Андрей Мамыкин, ранее заявил, что Латвия планирует напасть на Россию.