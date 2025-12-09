В Латвии снова выросла безработица: какие регионы страдают больше всего

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе - 3,6% от числа экономически активного населения, что столько же, сколько месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 9,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.