В Латвии снова выросла безработица: какие регионы страдают больше всего
В конце ноября зарегистрированная безработица в Латвии немного подросла и достигла 4,8% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).
В конце ноября 2025 года в ГАЗ был зарегистрирован 41 671 безработный, что на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 40 854 безработных.
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе - 3,6% от числа экономически активного населения, что столько же, сколько месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 9,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.
В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в ноябре увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 5% от численности экономически активного населения.
В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в ноябре вырос на 0,2 процентных пункта и к концу месяца составил 4,5% от числа экономически активного населения, а в Видземе - вырос на 0,1 процентного пункта и к концу месяца составил 4,3% от числа экономически активного населения.
В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от численности экономически активного населения.