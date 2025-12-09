В Латвии
Сегодня 09:08
Во вторник во многих местах ожидается дождь
Во вторник в большинстве районов Латвии временами будет идти дождь, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, а в восточных регионах сохранится дымка. Ветер будет дуть умеренно с юго-запада и запада, на побережье ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Максимальные температуры составят +5...+9 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, юго-западный ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха составит +8 градусов.