"Я ничего не поняла": жительница Латвии пожаловалась на медиков скорой, и дело вовсе не в их профессионализме

Чтобы снять напряжение, представители скорой помощи опубликовали официальный комментарий. В нем подчеркивается, что общение с пациентами всегда происходит по-латышски. Однако есть исключения: в бригадах могут работать иностранные студенты, для которых рабочий язык — английский. Кроме того, в NMPD трудятся украинские медики, для которых временно предусмотрены отступления от требований Закона о государственном языке. После трех лет работы они обязаны сдать экзамен по латышскому не ниже уровня B1 — и большинство уже успешно это сделали.