"Я ничего не поняла": жительница Латвии пожаловалась на медиков скорой, и дело вовсе не в их профессионализме
В соцсетях разгорелась дискуссия: пациентка пожаловалась, что приехавшие к ней на вызов врачи бригады скорой помощи общалась между собой на иностранном языке.
Женщина рассказала, что вызванная к ней бригада скорой помощи общалась между собой на незнакомом ей языке. По словам пациентки, это вызвало у нее растерянность и ощущение дискомфорта — она не понимала, что обсуждают медики, находясь у нее дома.
Pirms kāda laika diemžēl bija jāsatiek @NMPdienests brigāde. Viss jau būtu labi, ja vien darbinieki savstarpēji nesarunātos svešvalodā, kuru nesaprotu. Bija jocīgi nesaprast, kas tiek komunicēts. Nav arī pirmā šāda pieredze. @NMPdienests, vai tas ir ok?— Ieva 🇱🇻🖤🇺🇦 (@IevaChivina) December 3, 2025
Пост мгновенно собрал десятки комментариев, большинство из которых были резко критичны. Пользователи утверждали, что внутренняя коммуникация медицины должна происходить исключительно на государственном языке, и указывали на неоднократные заявления министра здравоохранения об обязательности соблюдения языковых норм. Некоторые призвали женщину подать официальную жалобу, заявив, что подобные случаи являются «прямым нарушением».
В обсуждении всплыли и личные истории. Одна из комментаторов призналась, что сталкивалась с похожей ситуацией, но, находясь в тяжелом состоянии, не смогла возразить. Позднее она пыталась поднять вопрос на уровне руководства службы, но конкретных результатов добиться не удалось.
Часть пользователей возложила ответственность на руководство NMPD, заявив, что если подобные случаи повторяются, то проблема — системная.
Чтобы снять напряжение, представители скорой помощи опубликовали официальный комментарий. В нем подчеркивается, что общение с пациентами всегда происходит по-латышски. Однако есть исключения: в бригадах могут работать иностранные студенты, для которых рабочий язык — английский. Кроме того, в NMPD трудятся украинские медики, для которых временно предусмотрены отступления от требований Закона о государственном языке. После трех лет работы они обязаны сдать экзамен по латышскому не ниже уровня B1 — и большинство уже успешно это сделали.
Несмотря на разъяснения, споры в сети не утихают. Одни считают, что в условиях нехватки кадров страна должна быть гибче. Другие уверены, что язык внутренней коммуникации медиков — вопрос безопасности и доверия пациента.