"Ехала по своей полосе - очнулась на боку": в Риге перевернулась машина 74-летней женщины
Вчера утром, еще до восхода солнца, в Риге, на улице Сергея Эйзенштейна, двое водителей не поделили полосу движения. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся на бок. В машине находилась 74-летняя женщина, которой незамедлительно была оказана помощь.
Полицейская машина и серый Nissan больше часа блокировали проезд, и место происшествия приходилось объезжать по встречной полосе. У внедорожника поцарапана вся левая сторона, оторвано зеркало, выбито стекло, сработала подушка безопасности. За рулем пострадавшего автомобиля была 74-летняя женщина, сообщает «Degpunktā».
Неподалеку у обочины стоял Audi с поднятым капотом — его водитель рассказал, как женщина повредила и свою, и его машину:
«Я начал выезжать, поехал по правой полосе. Едва начал движение, вдруг чувствую удар — и эта машина уже лежит на боку. Я ехал по этой правой стороне, она — скорее по левой, но, видимо, ближе к середине, задела мое левое колесо и перевернулась на бок».
У места происшествия остановились несколько очевидцев, чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке. От помощи медиков она отказалась, и водители решили вернуть машину на колеса своими силами. Когда женщину удалось вывести из автомобиля, видимых телесных повреждений у нее не было.
«Она говорит: “Я ехала по своей полосе, вдруг, не знаю, ничего не понимаю — уже лежу на боку”», — рассказывает второй водитель.
Машину женщины завести не удалось, ее пришлось увозить эвакуатором. Зато водитель Audi настроен оптимистично: его машина осталась на ходу, обошлось «только» вмятой частью кузова над колесом.