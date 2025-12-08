Литве предлагают подать на Беларусь в суд

По словам еврокомиссара, необходимо подсчитать ущерб, понесенный как авиаперевозчиками, так и гражданской авиацией, а также государственными ведомствами. Кубилюс считает, что это станет очень важным сигналом для Беларуси о том, что её действия обойдутся недешёво. «Литва должна взять на себя инициативу по регистрации ущерба, начать искать, куда обратиться с этим ущербом, чтобы его можно было оперативно рассмотреть, а затем обратиться за поддержкой в ​​Еврокомиссию. Я пока не слышу и не вижу этого», — отметил политик.