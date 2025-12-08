Литве предлагают подать на Беларусь в суд
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал Литву подсчитать ущерб от контрабандных воздушных шаров из Беларуси и взыскать его юридическими средствами. По его мнению, это станет важным сигналом Минску о цене гибридных атак.
Поскольку контрабандистские воздушные шары продолжают нарушать работу гражданской авиации Литвы, Литва должна бороться с минским режимом не только физическими, но и юридическими средствами, полагает еврокомиссар Андрюс Кубилюс. «Число гибридных атак на Литву, на страны Европейского союза, только растёт. И в этом случае, мне кажется, Литве следует разработать более чёткую стратегию борьбы с этим. Не только физическими, но и юридическими средствами», — заявил он в понедельник Информационной службе радиостанции M1.
По словам еврокомиссара, необходимо подсчитать ущерб, понесенный как авиаперевозчиками, так и гражданской авиацией, а также государственными ведомствами. Кубилюс считает, что это станет очень важным сигналом для Беларуси о том, что её действия обойдутся недешёво. «Литва должна взять на себя инициативу по регистрации ущерба, начать искать, куда обратиться с этим ущербом, чтобы его можно было оперативно рассмотреть, а затем обратиться за поддержкой в Еврокомиссию. Я пока не слышу и не вижу этого», — отметил политик.
Он подчеркнул, что Литве необходимо быть конкретной при обращении за поддержкой и помощью в борьбе с контрабандой воздушных шаров. «Есть очень крупные и инновационные европейские компании, которые могли бы реально внести свой вклад и найти подходящее решение. Но им нужно не такое общее приглашение, как «приезжайте в Литву и попробуйте здесь поучаствовать», а, возможно, приглашать каждую индивидуально», — сказал Кубилюс. Он сообщил, что пока в Брюсселе слышал только просьбу Литвы ввести новые санкции против Беларуси.
Агентство BNS писало, что прилёты контрабандных воздушных шаров из Беларуси уже несколько раз за последние месяцы нарушали работу Вильнюсского аэропорта и один раз — Каунасского аэропорта. В итоге после того как Вильнюс на несколько недель ограничил деятельность пунктов пропуска на границе с Беларусью, Минск теперь отказывается выпускать грузовики с литовскими регистрационными номерами. Руководство Литвы считает эти действия гибридной атакой минского режима. Правительство планирует ввести в стране экстремальную ситуацию.