Чувство локтя нам не чуждо: мало где в ЕС живут так стесненно, как в Латвии
В ЕС размер жилплощади на душу населения считают по среднему числу комнат на человека. Латвия по этому показателю не блещет.
Согласно недавно опубликованным данным Eurostat, в 2024 году в ЕС в среднем приходилось 1,7 комнаты на человека.
Среди стран ЕС наибольшее значение было зафиксировано на Мальте (2,2 комнаты на человека), за ней следуют Бельгия, Люксембург и Нидерланды (2,1 комнаты). На другом конце шкалы находятся Словакия и Румыния (по 1,1 комнате), Польша и Латвия (по 1,2 комнаты на человека).
В Литве и Эстонии ситуация с жильем получше - по 1,6 комнаты на человека.
Eurostat приводит также другой важный показатель - количество человек в домохозяйстве. В 2024 году в ЕС в среднем приходилось 2,3 человека на домохозяйство. Среди стран ЕС этот показатель колебался от 3,1 человека в Словакии, 2,9 в Польше, 2,7 в Хорватии и Ирландии до 2,0 человека в Германии, Дании и Швеции и 1,9 человека в Финляндии и Литве.
В Латвии - 2,2 человека. По европейским меркам это немного. Но стоит ли радоваться, что латвийские семьи имеют столь скромный размер?
