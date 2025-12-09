Чувство локтя нам не чуждо: мало где в ЕС живут так стесненно, как в Латвии

Eurostat приводит также другой важный показатель - количество человек в домохозяйстве. В 2024 году в ЕС в среднем приходилось 2,3 человека на домохозяйство. Среди стран ЕС этот показатель колебался от 3,1 человека в Словакии, 2,9 в Польше, 2,7 в Хорватии и Ирландии до 2,0 человека в Германии, Дании и Швеции и 1,9 человека в Финляндии и Литве.