Зеленский назвал пункт, который мешает завершиться переговорам по "мирному соглашению"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны не достигли согласия по судьбе Донбасса в рамках мирного плана США. Киев настаивает на четких гарантиях безопасности от западных партнеров в случае возобновления войны.
Участники переговоров по мирной инициативе США так и не смогли прийти к единому мнению относительно будущего Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном интервью Bloomberg News в понедельник утром.
«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу», — отметил украинский лидер. По его словам, некоторые элементы американского плана требуют дальнейшего обсуждения по ряду деликатных вопросов, включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами. Зеленский подчеркнул, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.
«Есть один вопрос, на который я — и все украинцы — хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры», — сказал президент.
Комментарий Зеленского прозвучал после заявления президента США Дональда Трампа, который накануне выразил разочарование тем, что украинский лидер якобы еще не ознакомился с американским предложением. «Должен сказать, что меня немного разочаровало, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», — заявил Трамп, добавив, что были проведены переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с украинскими лидерами.