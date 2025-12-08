Зеленский назвал пункт, который мешает завершиться переговорам по "мирному соглашению"

Комментарий Зеленского прозвучал после заявления президента США Дональда Трампа, который накануне выразил разочарование тем, что украинский лидер якобы еще не ознакомился с американским предложением. «Должен сказать, что меня немного разочаровало, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», — заявил Трамп, добавив, что были проведены переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с украинскими лидерами.