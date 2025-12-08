Готовьте чемоданы: flydubai в пятницу представит прямой рейс в Дубай

Ранее в аэропорту информировали, что flydubai выполняет полеты более чем по 135 направлениям в 58 странах, из которых более чем 100 ранее не имели прямого авиасообщения с Дубаем. Флот авиакомпании в настоящее время состоит более чем из 90 самолетов Boeing 737.