Готовьте чемоданы: flydubai в пятницу представит прямой рейс в Дубай
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов flydubai на пресс-конференции в пятницу, 12 декабря, проинформирует о новом маршруте из Риги в Дубай.
В пресс-конференции примут участие посол ОАЭ в Латвии Нура Джума, старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди, председатель правления аэропорта Рига Лайла Одиня, а также директор Департамента авиации Министерства сообщения Артурс Кокарс. Пресс-конференция состоится в пятницу, 12 декабря, в 12:00.
В аэропорту Рига с пятницы, 12 декабря, начнет работу авиакомпания flydubai, которая три раза в неделю будет предлагать путешественникам прямые рейсы между Ригой и Дубаем.
Ранее в аэропорту информировали, что flydubai выполняет полеты более чем по 135 направлениям в 58 странах, из которых более чем 100 ранее не имели прямого авиасообщения с Дубаем. Флот авиакомпании в настоящее время состоит более чем из 90 самолетов Boeing 737.
Также сообщалось, что flydubai изначально планировала начать прямые рейсы между Ригой и Дубаем с 11 октября 2024 года, однако в прошлом августе авиакомпания заявила об отказе от планов начать полеты осенью между двумя городами в связи с задержками поставок новых самолетов.