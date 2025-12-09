Не пропустите срок! Узнайте, до какого числа и по какому адресу нужно отправить письмо Деду Морозу

Обратите внимание, что этот же срок — 19 декабря — является критическим для всех внутренних отправлений по Латвии. Если вы хотите, чтобы ваши посылки и подарки гарантированно достигли адресатов в Латвии до Рождества, они должны быть сданы в пакомат, отделение или курьеру до 19 декабря.