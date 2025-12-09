Не пропустите крайний срок!
В Латвии
Сегодня 11:44
Не пропустите срок! Узнайте, до какого числа и по какому адресу нужно отправить письмо Деду Морозу
Государственное акционерное общество Latvijas Pasts обращается ко всем жителям — и особенно к родителям — с призывом не откладывать отправку самых важных посланий этого года. Чтобы заветное письмо было получено и прочитано, необходимо уложиться в строгие сроки.
Latvijas Pasts призывает всех, кто хочет отправить послание Деду Морозу в Латвии, сделать это не позднее 19 декабря.
Письма латвийскому Деду Морозу (Ziemassvētku vecītim) отправляются по специальному адресу: Rūķupē, Ziemupes pasts, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, Latvija, LV-3463.
Обратите внимание, что этот же срок — 19 декабря — является критическим для всех внутренних отправлений по Латвии. Если вы хотите, чтобы ваши посылки и подарки гарантированно достигли адресатов в Латвии до Рождества, они должны быть сданы в пакомат, отделение или курьеру до 19 декабря.
Не откладывайте, чтобы избежать разочарований в Рождество!