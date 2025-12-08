Муниципалитет рассмотрит возможность организации паромного сообщения между Вецмилграви и Болдераей.
В Латвии
Сегодня 17:29
15 минут вместо двух часов: переправа между Вецмилгрависом и Болдераей может стать реальностью
Рижская дума направила на оценку общественную инициативу о запуске паромной линии между Вецмилгрависом и Болдераей. Переправа могла бы сократить время в пути на общественном транспорте с двух часов до 15 минут.
Комитет по развитию города Рижской думы сегодня решил передать инициативу жителей о создании паромной линии на оценку Департаменту городского развития. На заседании комитета депутат Вячеслав Степаненко призвал поддержать инициативу, отметив, что сейчас в часы пик дорога на общественном транспорте между этими двумя районами занимает около двух часов, тогда как паром смог бы преодолевать этот маршрут примерно за 15 минут.
По мнению политика, паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей могло бы решить проблемы передвижения жителей двух крупных рижских районов.