15 минут вместо двух часов: переправа между Вецмилгрависом и Болдераей может стать реальностью

Комитет по развитию города Рижской думы сегодня решил передать инициативу жителей о создании паромной линии на оценку Департаменту городского развития. На заседании комитета депутат Вячеслав Степаненко призвал поддержать инициативу, отметив, что сейчас в часы пик дорога на общественном транспорте между этими двумя районами занимает около двух часов, тогда как паром смог бы преодолевать этот маршрут примерно за 15 минут.