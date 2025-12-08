Сколько ещё денег латвийцы отдадут мошенникам добровольно?
В Латвии
Сегодня 17:47
Рекордные потери: жители Латвии лишились 1,69 млн евро из-за мошенников всего за одну неделю
Всего за одну неделю, с 1 по 7 декабря, жители страны лишились как минимум 1,69 млн евро, и львиная доля этих денег ушла после ложных телефонных звонков от «полицейских», «банков» и «служб».
С 1 по 7 декабря в Госполиции зарегистрирован 261 случай мошенничества. В 77 случаях жители потеряли деньги, в 184 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв. Общие убытки населения достигают по меньшей мере 1 691 717 евро.
По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 1 263 492 евро, и больше всего таких случаев в очередной раз зарегистрировано в Рижском регионе - 164.