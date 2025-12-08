Рекордные потери: жители Латвии лишились 1,69 млн евро из-за мошенников всего за одну неделю

По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 1 263 492 евро, и больше всего таких случаев в очередной раз зарегистрировано в Рижском регионе - 164.