Утонувшими в Лудзенском крае оказались не рыбаки, а строители укреплений на границе

Как сообщалось, в пятницу в в 16:16 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Лудзенский край, где на озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия спасателей людей начал спасать очевидец. С помощью лодки спасатели доставили на берег в общей сложности пятерых человек, однако прибывшие на место сотрудники Неотложной медицинской помощи констатировали смерь одного из них. Еще одного погибшего удалось найти в субботу.