Утонувшими в Лудзенском крае оказались не рыбаки, а строители укреплений на границе
При опрокидывании лодки на Пейтельском озере у латвийско-российской границы погибли два строителя. Работники субподрядчика возвращались с объекта, где велось строительство понтонных мостков в рамках проекта укрепления восточной границы.
В лодке, перевернувшейся в пятницу в Лудзенском крае, находились сотрудники, которые строили понтонные мостки на границе, в воскресенье сообщило Латвийское телевидение. Ответственное за строительство инфраструктуры восточной границы Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) подтвердило LTV, что в лодке находились пять работников и двое человек погибли.
По информации LTV, трагическое происшествие произошло на Пейтельском озере (Питель) непосредственно на латвийско-российской границе.
Председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич подтвердил, что в пятницу была получена информация от проводившего работы Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) о несчастном случае, произошедшем на границе с Россией. "Сейчас в нашем распоряжении есть только первоначальная информация, а подробные комментарии об обстоятельствах произошедшего смогут дать службы, ведущие расследование. Выражаем глубочайшие соболезнования родным погибших", - заявил Гришкевич.
В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс. Руководитель отдела коммуникации LAU Санита Багинска подтвердила, что пострадавшие в несчастном случае являются сотрудниками субподрядчика LAU. По имеющейся информации, в момент происшествия люди находились в лодке, направляясь с рабочего объекта обратно на берег. Работы на озере не проводились.
"В настоящее время ведется расследование. Связано ли случившееся с несоблюдением требований техники безопасности, выяснит Госполиция. Одновременно мы начали внутреннее расследование и предоставим всю необходимую информацию ответственным учреждениям", - добавила Багинска.
Как VNĪ, так и LAU указали, что несчастный случай не приведет к задержкам в выполнении проекта и работы по строительству границы продолжатся по плану. Возведение забора на латвийско-российской границе планируется полностью завершить до конца текущего года.
Как сообщалось, в пятницу в в 16:16 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Лудзенский край, где на озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия спасателей людей начал спасать очевидец. С помощью лодки спасатели доставили на берег в общей сложности пятерых человек, однако прибывшие на место сотрудники Неотложной медицинской помощи констатировали смерь одного из них. Еще одного погибшего удалось найти в субботу.