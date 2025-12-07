Трагедия на Лудзенском озере: найден второй утонувший
В конце недели в Лудзенском крае случилась трагедия - на озере перевернулась лодка с несколькими людьми. Одного погибшего нашли сразу, а еще одного - лишь на следующий день.
В субботу спасатели обнаружили второго утонувшего человека в Лудзенском озере, сообщила Государственное пожарно-спасательная служба (VUGD). В субботу утром VUGD возобновило поиски пропавшего человека, который выпал из лодки на озере в Лудзенском крае. Спасатели обследовали водоем и обнаружили погибшего, которого передали сотрудникам Государственной полиции. В 14:27 работа на месте происшествия была завершена.
Ранее сообщалось, что в пятницу в 16:16 был получен вызов в Лудзенский край, где, согласно полученной информации, на озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия VUGD людей начал спасать очевидец.
Спасатели, используя лодку, доставили на берег несколько человек, смерть одного из которых констатировали медики скорой помощи. Еще одного человека найти не удалось — его обнаружили лишь на следующий день.