Ужас посреди магазина в Межциемсе: 18-летняя девушка набросилась на маленькую девочку и начала бить ее по лицу

На данный момент установлено, что совершеннолетняя девушка подбежала сзади к двум незнакомым ей малолетним детям и несколько раз ударила по лицу девочку 2016 года рождения. Рядом с малолетней девочкой находился еще более младший мальчик, который успел отойти назад и не пострадал.