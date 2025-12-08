Ужас посреди магазина в Межциемсе: 18-летняя девушка набросилась на маленькую девочку и начала бить ее по лицу
25 ноября этого года Государственная полиция получила вызов в один из торговых объектов в Риге, в Межциемсе, где девушка 2007 года рождения несколько раз ударила кулаком по лицу девочку 2016 года рождения. По факту произошедшего изначально была начата служебная проверка.
1 декабря в Северном управлении Рижского регионального управления Государственной полиции по этому факту начат уголовный процесс, в настоящее время проводится расследование.
На данный момент установлено, что совершеннолетняя девушка подбежала сзади к двум незнакомым ей малолетним детям и несколько раз ударила по лицу девочку 2016 года рождения. Рядом с малолетней девочкой находился еще более младший мальчик, который успел отойти назад и не пострадал.
Это не первый случай, когда совершеннолетняя девушка действовала подобным образом. В ходе расследования будут проведены все необходимые процессуальные действия, а также установлен мотив произошедшего.
Уголовный процесс начат по второй части 231-й статьи Уголовного закона — за хулиганство, если оно связано с причинением потерпевшему телесных повреждений. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.
В интересах расследования более подробные комментарии в настоящее время не предоставляются.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.