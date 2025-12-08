Утром мальчик вышел из дома, но в школу не пришел.
В Латвии
Сегодня 13:05
В Риге пропал без вести 10-летний мальчик
Сегодня в Риге пропал без вести Андрей Попов, 2015 года рождения. Мальчик 8 декабря в 8:15 вышел из своего дома на улице Клейсту и пропал. В школу он так и не пришел.
Приметы ребенка:
- Рост: 140–145 см
- Телосложение: худощавое
- Волосы: короткие, светлые
- Одежда: разноцветная зеленовато-синяя короткая зимняя куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, серая шапка с цветными полосками, серые зимние кроссовки
- При себе: черный рюкзак
Государственная полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении Андрея, обратиться по телефону 67085984 или 112.