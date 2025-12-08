В Риге пропал без вести 10-летний мальчик
фото: Госполиция
Утром мальчик вышел из дома, но в школу не пришел.
В Риге пропал без вести 10-летний мальчик

Сегодня в Риге пропал без вести Андрей Попов, 2015 года рождения. Мальчик 8 декабря в 8:15 вышел из своего дома на улице Клейсту и пропал. В школу он так и не пришел.

Приметы ребенка:

  • Рост: 140–145 см
  • Телосложение: худощавое
  • Волосы: короткие, светлые
  • Одежда: разноцветная зеленовато-синяя короткая зимняя куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, серая шапка с цветными полосками, серые зимние кроссовки
  • При себе: черный рюкзак

Государственная полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении Андрея, обратиться по телефону 67085984 или 112.

