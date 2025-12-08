Население Латвии в этом году планирует осторожнее тратить деньги на праздники. В чем причина?
Население Латвии в этом году планирует осторожнее тратить деньги на праздники. В чем причина?

В этом году праздничные расходы жителей Латвии остаются умеренными, показали данные опроса, проведенного банком Luminor. По сравнению с прошлым годом увеличилось число тех, кто планирует потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро. Такой праздничный бюджет в этом году предусмотрели 36 процентов жителей.

Более трети жителей, 36 процентов, в этом году потратят на праздники 50–150 евро, и это рост по сравнению с прошлым годом, когда такую сумму планировали вложить только 28 процентов. Увеличилось и число тех, кто намерен посвятить праздникам более крупные суммы — от 150 до 300 евро. Такие расходы планирует каждый четвертый житель Латвии, что на 6 процентов чаще, чем в прошлом году. Одновременно немного сократилось число тех, кто планирует праздничные траты в пределах 300–500 евро, а тех, кто готов выделить на праздники 500 евро и более, в этом году стало вдвое меньше.

Как комментируют эксперты, в категориях крупных расходов жители стали осторожнее в своих тратах, что говорит о более осмотрительном финансовом поведении и влиянии роста отдельных издержек на планирование бюджета. 

Кроме того, 72 процента жителей, планируют покрывать свои праздничные расходы из ежемесячных доходов, а не использовать ранее созданные накопления. Жители оценивают, где и сколько тратить, чтобы сохранить баланс между празднованием и финансовой безопасностью. Это также может объяснять рост числа людей, которые планируют выделить на праздничные траты от 50 до 150 евро: многие, сталкиваясь с ростом повседневных расходов, не хотят или больше не могут позволить себе крупные траты и потому выбирают умеренный, хорошо контролируемый праздничный бюджет.

Семьи с одним или двумя детьми в основном планируют выделить на праздники 50–150 евро, тогда как семьи с тремя и более детьми обычно выбирают расходы в пределах 150–300 евро. Молодые жители в возрасте от 18 до 29 лет в большинстве случаев указали, что на праздничные торжества планируют выделить до 150 евро.

