Население Латвии в этом году планирует осторожнее тратить деньги на праздники. В чем причина?

Более трети жителей, 36 процентов, в этом году потратят на праздники 50–150 евро, и это рост по сравнению с прошлым годом, когда такую сумму планировали вложить только 28 процентов. Увеличилось и число тех, кто намерен посвятить праздникам более крупные суммы — от 150 до 300 евро. Такие расходы планирует каждый четвертый житель Латвии, что на 6 процентов чаще, чем в прошлом году. Одновременно немного сократилось число тех, кто планирует праздничные траты в пределах 300–500 евро, а тех, кто готов выделить на праздники 500 евро и более, в этом году стало вдвое меньше.