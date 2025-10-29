Исследование выявило, сколько денег жители Латвии тратят на одежду
В исследовании, проведенном Elyndi.com, установлено, что средний латвиец тратит на одежду и аксессуары около 350 евро в год, что составляет примерно 16% от общих годовых расходов. В Эстонии этот показатель немного выше — 390 евро или 18%, а в Литве — около 310 евро, то есть 14%.
В мировом сравнении жители Европы в среднем расходуют на одежду 12–15% годового бюджета, тогда как в США этот показатель превышает 20%.
На объем расходов заметно влияет и пол. В Латвии женщины тратят на одежду в среднем около 380 евро в год, мужчины — около 300 евро. В Эстонии соответственно 420 и 350 евро, а в Литве — 340 и 280 евро. Существенную роль играют и покупательские привычки. Примерно 25% жителей Балтии покупают одежду онлайн, при этом в Латвии — 51%, в Эстонии — 54%, в Литве — 48%.
Женщины заметно активнее совершают покупки через интернет: в Латвии 64% женщин регулярно пользуются онлайн-магазинами одежды, тогда как среди мужчин таких 54%; в Эстонии — 68% против 58%, в Литве — 60% против 50%.
Отдельную группу составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В Латвии 65% молодежи покупают одежду в интернет-магазинах, в Эстонии — 70%, а в Литве — 60%.
Сезонные покупки также демонстрируют схожие тенденции - 62% жителей Латвии ежегодно обновляют гардероб, уделяя особое внимание осенне-зимней обуви. В Эстонии этот показатель достигает 65%, а в Литве — 57%.
