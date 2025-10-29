Исследование выявило, сколько денег жители Латвии тратят на одежду

На объем расходов заметно влияет и пол. В Латвии женщины тратят на одежду в среднем около 380 евро в год, мужчины — около 300 евро. В Эстонии соответственно 420 и 350 евро, а в Литве — 340 и 280 евро. Существенную роль играют и покупательские привычки. Примерно 25% жителей Балтии покупают одежду онлайн, при этом в Латвии — 51%, в Эстонии — 54%, в Литве — 48%.