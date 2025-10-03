Известный в Латвии магазин одежды закрывается и увольняет сотрудников

«Мы верили в силу и потенциал бренда Ivo Nikkolo и по-прежнему считаем его ценным. К сожалению, рынок стран Балтии не позволяет нам продолжать розничную стратегию. Но, закрывая эту главу, мы оставляем открытой возможность возрождения бренда в будущем — уже в формате оптовых продаж э-commerce в Европе», — заявил руководитель ELG Индрек Рахумаа.