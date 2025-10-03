Известный в Латвии магазин одежды закрывается и увольняет сотрудников
Один из старейших операторов модной розницы в регионе, компания Baltika Group, объявила о прекращении работы в Латвии, Эстонии и Литве. Закрываются все магазины и интернет-платформы Ivo Nikkolo, а сама компания подала заявление о банкротстве.
В ближайшие недели в рамках процедуры банкротства будут уволены все сотрудники группы — в общей сложности 120 человек, из которых 70 работали в Эстонии, 21 — в Латвии и 29 — в Литве.
Причиной такого шага в компании называют продолжительные финансовые трудности, усугублённые сложной экономической ситуацией в регионе. Несмотря на предпринятые попытки стабилизировать бизнес, неблагоприятные условия сделали невозможным продолжение прежней стратегии, ориентированной на розничную торговлю.
Несколько лет назад Baltika Group уже проходила через процесс реорганизации, поэтому сейчас повторная реструктуризация исключена.
Тем не менее, как отмечает компания, её материнская структура — European Lingerie Group (ELG), владеющая латвийским предприятием Lauma Fabrics, — продолжит рассматривать возможности для развития бренда Ivo Nikkolo в формате оптовой торговли и электронной коммерции на европейском рынке.
«Мы верили в силу и потенциал бренда Ivo Nikkolo и по-прежнему считаем его ценным. К сожалению, рынок стран Балтии не позволяет нам продолжать розничную стратегию. Но, закрывая эту главу, мы оставляем открытой возможность возрождения бренда в будущем — уже в формате оптовых продаж э-commerce в Европе», — заявил руководитель ELG Индрек Рахумаа.
Уже сообщалось, что в мае этого года владельцем Baltika Group стала группа производителей нижнего белья ELG, которой также принадлежит латвийское предприятие SIA Lauma Fabrics. ELG приобрела Baltika Group у эстонской компании KJK BLTK Holding.