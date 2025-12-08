"Как можно так изнасиловать наш лес?" Житель Меллужи возмущен массовой вырубкой деревьев
Житель Меллужи опубликовал в соцсетях эмоциональное сообщение, выразив глубокое возмущение массовой вырубкой деревьев в лесу, которая, по официальным заявлениям, проводится как ликвидация последствии недавней бури. По словам автора, увиденное больше напоминает целенаправленное уничтожение здоровых, вековых деревьев.
В соцсетях мужчина пишет, что, выйдя на прогулку, испытал шок: "Мы сегодня прошли по лесу... стало грустно и темно... Как может быть столько зла, чтобы вот так изнасиловать наш лес?"
По словам мужчины, еще неделю назад они с семьей любовались могучими соснами: "Мы шли и думали — ну эти уж точно не возьмут, слишком стройные и толстые, пусть живут еще сто лет. Но нет... Сегодня смотрим — еще примерно 20 больших деревьев спилены".
Он задается вопросом, кто контролирует вырубку: "Кто ЭТО все контролирует? Та фирма, которой самоуправление сделало выгодный договор? Что делает этот "лесничий"? Только умно болтает о санитарных вырубках... противно слушать".
Особое недоумение вызвало то, что, по его словам, рубятся лучшие деревья: "Повсюду пилят самые хорошие деревья, ведь потом не докажешь, что они были не кривые на 20 градусов". Он с горечью добавляет: "Честно говоря, хочется взять пилу и пойти в Юрмальскую думу".
Мужчина утверждает, что видит и экологические последствия происходящего. По его словам, по дороге домой они заметили множество диких животных: "Мы видели двух лис, косулю и какое-то млекопитающее, которое погибло, скорее всего, из-за этих 'ликвидаторов последствии бури'". Он отмечает, что в районе стало особенно много лис, и это уже угрожает домашним животным: "Не удивляемся, что столько лис ходят по району в темноте и утаскивают наших котов. Куда должны деваться все лесные животные, если их дома уничтожают?"
Эмоциональное послание жителя набрало множество откликов:
- "Спасибо, за вашу гражданско-ответственную публикацию! Многие к вам присоединяются, и я в том числе! Но как же, в конце концов, это получается? Будет ли кто-то отвечать за эту "хозяйственную сделку" или нет? Кто-нибудь писал в думу и получил какой-то ответ?"
- "Теперь оставшиеся сосны следующая буря повалит, и тогда можно будет на аукционе продать новые участки под застройку".
- "Действительно "изнасилованный" лес, иначе не назовёшь. То же самое было с Каугурским лесом, где вырубили самые величественные и лучшие сосны, а оставшиеся чахлые буря повалила. Является ли такая вырубка законной?"
- "Лес моего детства, через который мы так часто ходили от одной бабушки к другой, уничтожен..."