"Как можно так изнасиловать наш лес?" Житель Меллужи возмущен массовой вырубкой деревьев

Мужчина утверждает, что видит и экологические последствия происходящего. По его словам, по дороге домой они заметили множество диких животных: "Мы видели двух лис, косулю и какое-то млекопитающее, которое погибло, скорее всего, из-за этих 'ликвидаторов последствии бури'". Он отмечает, что в районе стало особенно много лис, и это уже угрожает домашним животным: "Не удивляемся, что столько лис ходят по району в темноте и утаскивают наших котов. Куда должны деваться все лесные животные, если их дома уничтожают?"