Социолог Андрис Саулитис.
В Латвии
Сегодня 10:56
На должность члена SEPLP выдвинули социолога Андриса Саулитиса
Совет меморандума по сотрудничеству между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров в понедельник принял решение выдвинуть кандидатуру социолога Андриса Саулитиса для утверждения в Сейме в качестве члена Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP).
Уже сообщалось, что в этом году Сейм отклонил две кандидатуры, выдвинутые советом меморандума по сотрудничеству между НПО и Кабинетом министров на должность члена SEPLP - сначала был отклонен бывший руководитель Латвийского телевидения Ивар Белте, а 13 ноября - бывший руководитель SEPLP и Латвийского радио Янис Сикснис.
19 июня депутаты назначили членами SEPLP Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане. SEPLP состоит из трех членов, утвержденных Сеймом.