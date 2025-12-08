На должность члена SEPLP выдвинули социолога Андриса Саулитиса

Уже сообщалось, что в этом году Сейм отклонил две кандидатуры, выдвинутые советом меморандума по сотрудничеству между НПО и Кабинетом министров на должность члена SEPLP - сначала был отклонен бывший руководитель Латвийского телевидения Ивар Белте, а 13 ноября - бывший руководитель SEPLP и Латвийского радио Янис Сикснис.