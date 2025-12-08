Работа на российские фирмы, несмотря на санкции: СГБ передала в прокуратуру дело гражданина Латвии

СГБ возбудила уголовное дело против этого человека 8 августа этого года по подозрению в нарушении санкций ЕС. В ходе расследования служба выяснила, что гражданин Латвии заключил трудовые договоры с несколькими российскими компаниями, где занимал должности генерального директора и директора и непосредственно предоставлял запрещенные экономические и налоговые консультации. СГБ обращает внимание на то, что в ответ на войну, развязанную Россией в Украине, предоставление услуг по экономическому, управленческому и налоговому консультированию компаниям, зарегистрированным в России, жителям стран ЕС запрещено.