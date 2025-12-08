В прокуратуру передано дело о запрещенной работе на российский бизнес.
Работа на российские фирмы, несмотря на санкции: СГБ передала в прокуратуру дело гражданина Латвии
Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру дело гражданина Латвии, который, по данным следствия, несмотря на санкции ЕС, заключил трудовые договоры с несколькими российскими компаниями и в роли директора и гендиректора предоставлял им запрещенные экономические и налоговые консультации.
СГБ возбудила уголовное дело против этого человека 8 августа этого года по подозрению в нарушении санкций ЕС. В ходе расследования служба выяснила, что гражданин Латвии заключил трудовые договоры с несколькими российскими компаниями, где занимал должности генерального директора и директора и непосредственно предоставлял запрещенные экономические и налоговые консультации. СГБ обращает внимание на то, что в ответ на войну, развязанную Россией в Украине, предоставление услуг по экономическому, управленческому и налоговому консультированию компаниям, зарегистрированным в России, жителям стран ЕС запрещено.