18-й забег Санта-Клаусов (2025)
В Риге, на Домской площади, в 18-й раз состоялся благотворительный рождественский забег Санта-Клаусов Santa Fun Run.
ФОТО: тысяча Санта-Клаусов в центре Риги - благотворительный забег собрал рекордное число участников
Благотворительный забег Санта-Клаусов «Santa Fun Run» в Риге в воскресенье собрал рекордное количество участников, подтвердила агентству LETA член правления фонда Ronald McDonald House Charities Latvija Гуна Цауне.
По её словам, в предыдущие годы число участников превышало 600 человек, а в этом году на старт вышло более 1000 бегунов.
В мероприятии участвовали семьи, люди с домашними животными. Цауне отметила, что было много участников, говорящих на иностранных языках — это были как туристы, так и иностранные студенты. В забеге также приняли участие команды от разных предприятий, поддержав благотворительную акцию.
Пока ещё неизвестно, какую сумму денег удалось собрать организаторам, поскольку жертвовать и покупать участнические билеты можно было и в день забега.
Цель мероприятия — объединить спорт, праздничное настроение и благотворительность, чтобы поддержать систему здравоохранения детей в Латвии. Участники выходят на старт, переодевшись в костюмы Санта-Клаусов. Трасса забега рассчитана на детей, взрослых и четвероногих друзей.