Пять этажей дыма и паники: девять человек эвакуированы, один погиб в пожаре в Улброке
Поздним вечером в субботу в Ропажском крае произошёл пожар, в результате которого погиб человек.
В 23:19 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в Ропажский край, где возник пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что в квартире на третьем этаже здания горят бытовые вещи и пол на площади семь квадратных метров. Из помещений были эвакуированы девять человек, еще два человека спасены, а из квартиры, в которой вспыхнул пожар, вынесен человек, у которого медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.
В 1:34 пожарные завершили работу на месте происшествия.
Самоуправление Ропажского края уточняет, что трагический пожар произошел в Улброке. Сотрудники полиции самоуправления края, проводя патрулирование, заметили, что возле многоквартирного дома находится экипаж Государственной полиции и виден дым из здания, о чем незамедлительно были проинформированы оперативные службы.
Согласно сообщению самоуправления, двое жильцов после ЧП госпитализированы. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Людей, имущество которых пострадало при пожаре, и нуждающихся в психологической, материальной или социальной поддержке, самоуправление просит связаться с социальной службой Ропажского края.