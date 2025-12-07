Пять этажей дыма и паники: девять человек эвакуированы, один погиб в пожаре в Улброке

В 23:19 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в Ропажский край, где возник пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что в квартире на третьем этаже здания горят бытовые вещи и пол на площади семь квадратных метров. Из помещений были эвакуированы девять человек, еще два человека спасены, а из квартиры, в которой вспыхнул пожар, вынесен человек, у которого медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.