Поколение, которое не умеет пилить: вирусное видео заставило задуматься о потерянных навыках

Жизненные навыки не формируются сами собой. Детям нужно больше, чем теория из учебников. Возможно, проблема не в молодом человеке из видео, а в том, чему мы — как общество, родители и педагоги — научили или не научили наших детей. В то же время многие комментаторы высказывают сомнения в подлинности видео, предполагая, что сюжет инсценирован. И действительно, хочется в это верить. Однако что-то подсказывает, что подобные ситуации вполне могут быть реальностью.