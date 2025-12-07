Поколение, которое не умеет пилить: вирусное видео заставило задуматься о потерянных навыках
В сети набирает популярность видео с урока труда, где подросток неумело пытается пилить. Для одних это смешной эпизод, для других — тревожный знак утраты базовых жизненных навыков у нового поколения.
В последние дни в интернете распространилось видео, которое буквально задело за живое людей среднего и старшего поколения. Молодой человек на уроке труда пытается что-то распилить, но делает это настолько неумело, что становится очевидно: он не просто не знает, как правильно держать инструмент, но и совершенно не способен логически понять, как выполнить эту элементарную задачу. На записи видно, что подросток держит пилу вверх зубцами и водит по ней деревянным бруском - то есть делает прямо противоположное тому, что следует.
Wow, they sure changed the way you do things since I was in shop class. pic.twitter.com/k0sbKGe22z— The Thankful Outdoorsman (@bushcamp2) December 4, 2025
На первый взгляд это может показаться очередным забавным роликом для развлечения. Однако многие увидели в этом тревожный сигнал. Речь идёт не о неумении пилить как таковом, а о том, какое поколение мы воспитываем — людей, которые свободно ориентируются в виртуальных мирах и экранах, но совершенно беспомощны в реальной жизни.
Жизненные навыки не формируются сами собой. Детям нужно больше, чем теория из учебников. Возможно, проблема не в молодом человеке из видео, а в том, чему мы — как общество, родители и педагоги — научили или не научили наших детей. В то же время многие комментаторы высказывают сомнения в подлинности видео, предполагая, что сюжет инсценирован. И действительно, хочется в это верить. Однако что-то подсказывает, что подобные ситуации вполне могут быть реальностью.
Отзывы из социальных сетей:
- "Я в шоке! Мне 45, и я помню, как в школе нас учили работать руками. Мы строгали, пилили, чинили. Сейчас дети даже гвоздь забить не могут. Это катастрофа!"
- "А зачем современным детям уметь пилить? Мы живём в век технологий. Лучше пусть программировать учатся или дизайном занимаются. Времена меняются, дедули".
- "Виновата не молодёжь, а система образования и мы, родители. Мы сами лишили детей возможности возиться с инструментами, боясь, что поранятся. Теперь пожинаем плоды".
- "Честно говоря, половина моих ровесников (мне 30) тоже не умеет нормально пользоваться инструментами. Это началось не вчера. Просто раньше не было соцсетей, чтобы это заснять".
- "Работаю в школе 15 лет. Могу подтвердить: с каждым годом детям всё сложнее даются практические задания. Но дело не в глупости — им просто никто не показывал. Дома всё делают родители или нанимают мастеров".
- "Да ладно вам, это очевидная постановка для хайпа! Никто не может быть настолько беспомощным. Вы действительно в это верите?"
- "Это симптом более глубокой проблемы. Мы создали поколение потребителей, которые не понимают, как устроены вещи вокруг них. Нажал кнопку — получил результат. А что между кнопкой и результатом — неважно".
- "Думаю, истина посередине. Да, многие бытовые навыки утрачены. Но это не значит, что молодёжь глупее. Просто мир изменился. Другое дело, что базовые вещи всё равно знать полезно — хотя бы для общего развития".